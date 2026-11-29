Poco spazio con Amorim al Milan: il futuro di Camarda passa dal prestito a gennaio. Ecco perché la Serie B, come per Cisse ed Esposito, è la mossa giusta
Camarda è ancora una promessa? L'analisi di Gazzetta | Video
Spesso si sente parlare della gestione dei giovani giocatori promettenti con un esempio che spicca su tutti ovvero quello di Francesco Camarda. L'attaccante classe 2008 del Milan è rimasto in estate nella rosa della prima squadra dopo una stagione in prestito con il Lecce che non è andata come sperato, sia per i problemi fisici sia per una squadra non adatta per un attaccante che deve crescere e trovare continuità. In questo periodo il futuro di Camarda è tornato un argomento bollente visto che il talento non sta trovando spazio con Amorim. Il destino a gennaio sembra già deciso: un prestito per trovare proprio quella continuità che sta mancando da un paio di stagioni. Si parla di opzione in Serie A e anche all'estero, ma se andiamo a vedere lo sviluppo di due giovani attaccanti italiani (tra i più in forma in stagione) la soluzione ideale potrebbe essere la Serie B.
Gli esempi di Cisse ed Esposito per la crescita di CamardaE gli esempi di cui parliamo sono Alphadjo Cisse e Francesco Pio Esposito, due giovani attaccanti italiani che si sono guadagnati tanto spazio nel Milan e nell'Inter a suon di gol e grandi prestazioni. Cos'hanno in comune? A livello di caratteristiche poco o nulla, visto che Cisse è più trequartista/esterno, mentre Pio è la classica prima punta d'area di rigore. Ma hanno entrambi un senso del gol eccezionale e, come detto, sono tra gli attaccanti più in forma in questo inizio di stagione. Il classe 2006 del Milan ha segnato già 10 gol in 15 presenze stagionali, mentre il classe 2005 dell'Inter ha segnato 7 gol in 16 presenze stagionali.
Perché la Serie B può essere la svolta per il talento del MilanOltre all'innato senso del gol, hanno in comune un passaggio fondamentale per la loro crescita, ovvero l'esperienza in Serie B: Esposito ha giocato 73 partite nel campionato cadetto con 20 reti e due assist, mentre Cisse ha collezionato 64 con 21 reti e 3 assist. Entrambi sono arrivati in Serie A già pronti per avere un impatto importante in squadre dove è difficile trovare spazio per chiunque, figurarsi per giovani talenti. Non è un caso che i due attaccanti giovani e italiani che stanno facendo meglio in Serie A abbiano avuto un'esperienza importante in Serie B. Camarda e il Milan dovrebbero pensarci: il talento non è in discussione come il tempo per crescere. È un classe 2008 e non c'è assolutamente fretta di arrivare. Il campionato cadetto potrebbe essere davvero la chiave per il salto definitivo, gli esempi di Cisse ed Esposito parlano chiaro.
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