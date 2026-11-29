Spesso si sente parlare della gestione dei giovani giocatori promettenti con un esempio che spicca su tutti ovvero quello di Francesco Camarda. L'attaccante classe 2008 del Milan è rimasto in estate nella rosa della prima squadra dopo una stagione in prestito con il Lecce che non è andata come sperato, sia per i problemi fisici sia per una squadra non adatta per un attaccante che deve crescere e trovare continuità. In questo periodo il futuro di Camarda è tornato un argomento bollente visto che il talento non sta trovando spazio con Amorim. Il destino a gennaio sembra già deciso: un prestito per trovare proprio quella continuità che sta mancando da un paio di stagioni. Si parla di opzione in Serie A e anche all'estero, ma se andiamo a vedere lo sviluppo di due giovani attaccanti italiani (tra i più in forma in stagione) la soluzione ideale potrebbe essere la Serie B.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Gli esempi di Cisse ed Esposito per la crescita di Camarda

Perché la Serie B può essere la svolta per il talento del Milan