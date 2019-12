Calciomercato Milan – Via a gennaio Rodríguez, Kessié e Suso?

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, il Milan, per acquistare qualche rinforzo importante nella sessione invernale di calciomercato, dovrà procedere anche alla cessione di qualche suo calciatore. Per ora, su questo fronte, non sembrano però esserci novità.

I giocatori che, secondo la ‘rosea‘, potrebbero essere sacrificati dal club di Via Aldo Rossi per fare cassa e finanziare qualche colpo in entrata sono Ricardo Rodriguez, Franck Kessié e, magari, lo spagnolo Jesús Suso. Per la difesa piace Jean-Clair Todibo del Barcellona: per le ultime sul francese, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android