GB Olivero: “Milan? Suso condiziona troppo il gioco dei rossoneri”

NEWS MILAN – GB Olivero, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato negli studi di Sky Sport delle ultime prestazioni del Milan

“Nel Milan non vedo un calciatore che possa davvero cambiare le cose, io credo che sia un problema strutturale quello del Milan. A proposito di formazione va bene il 4-3-3 se viene deciso che è il modulo migliore. In questo momento Pioli deve schierare chi è più in forma, quelli che danno le risposte migliori. Non ci sono quei giocatori che devono giocare sempre perché ti fanno la differenza, il Milan non li ha. O decidi di seguire il gioco, e quindi si decide di insistere con 11 giocatori finché non trovano i meccanismi, o comunque vai a cercare di sfruttare le individualità migliori partita per partita anche in base alle caratteristiche degli avversari. Ad esempio Bonaventura da quando è tornato stabilmente ha fatto abbastanza bene, e quindi è un giocatore da sfruttare soprattutto in questo momento. Suso non sai mai se gioca bene o gioca male: è stato fischiato ancora contro il Sassuolo. Suso condiziona tantissimo il gioco del Milan, bisogna anche chiedersi se ne vale la pena o no perché è troppo condizionante. Tutto passa da lui: dribbling a rientrare, cross al centro, con Piatek che non è nel suo miglior momento, e tutto finisce lì”. Intanto Caldara potrebbe cambiare aria a gennaio, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android