Calciomercato Milan – Rodríguez in uscita: due squadre interessate

CALCIOMERCATO MILAN – Come riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola, il Milan, che nel corso della sessione invernale di calciomercato opererà, molto, anche in uscita, dovrebbe cedere anche Ricardo Rodríguez, classe 1992, divenuto in questa stagione riserva di Theo Hernández dopo due annate da titolare indiscusso in rossonero.

Rodríguez, in scadenza di contratto il 30 giugno 2021, piace al Napoli, dove c’è il suo ex allenatore Gennaro Gattuso, ed ai turchi del Fenerbahçe. Tanti altri calciatori rossoneri, però, potrebbero andare via nel mercato di gennaio 2020: oltre al Nazionale elvetico, c’è anche Franck Kessié. Per le ultime sul centrocampista ivoriano, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android