Calciomercato Milan – Kessié può andare via: ha estimatori in Inghilterra

CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ questa mattina in edicola ha spiegato che, con il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic, inevitabilmente verranno stravolte le gerarchie e modificati gli equilibri finora visti a Milanello. Con l’allenatore Stefano Pioli ed i dirigenti dell’area tecnica che saranno chiamati ad una serie di scelte importanti tra campo e calciomercato invernale.

Potrebbe, per esempio, lasciare il Milan il centrocampista Franck Kessié, classe 1996, il quale, la scorsa estate, piaceva a Wolverhampton (Premier League) e Monaco (Ligue 1). Ora i due club non si rifaranno avanti, ma l’ivoriano ha ancora tanti estimatori nel campionato inglese. Per scoprire quanto chiede, come minimo, il club di Via Aldo Rossi per privarsi, a gennaio, di Kessié, continua a leggere >>>

