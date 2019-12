Calciomercato Milan – Kessié piace in Premier League: la richiesta rossonera

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, nella sessione invernale di calciomercato, non si limiterà a rinforzare la propria rosa con Zlatan Ibrahimovic. Il club rossonero, infatti, potrebbe finanziare l’acquisizione di un centrocampista mediante la cessione di Franck Kessié, classe 1996, al miglior offerente.

Come sottolineato dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, l’ivoriano piace a West Ham e Wolverhampton, club di Premier League: dinanzi un’offerta di almeno 20 milioni di euro, dunque, Kessié potrebbe salutare il Diavolo dopo due stagioni e mezzo contrassegnate da luci ed ombre. Chi arriverebbe al suo posto? Per scoprirlo, continua a leggere >>>

