Calciomercato Milan – Ibrahimovic c’è: “Cambieremo la nostra stagione”

CALCIOMERCATO MILAN – Ora è ufficiale. Zlatan Ibrahimovic è un nuovo giocatore del Milan. «L’attaccante svedese ha raggiunto un accordo con il club rossonero fino al termine di questa stagione, con l’opzione di estenderlo per la stagione successiva». Ibrahimovic ha firmato per i prossimi sei mesi con un ingaggio di 3 milioni più bonus, con la possibilità di prolungarlo per un ‘altra stagione, con stipendio da 4,5, in base ad alcuni parametri relativi a presenze, gol e anche a gol decisivi. Al di là comunque degli obiettivi, il rapporto potrà a prescindere continuare, perchè Boban e Zlatan sembrano avere un filo diretto molto solido.

Sono arrivate anche le prime parole di Ibrahimovic da neo giocatore rossonero: “Sto tornando in un club che rispetto enormemente e in una città che amo. Lotterò con i miei compagni di squadra per cambiare il corso di questa stagione e farò di tutto per centrare i nostri obiettivi”. Qualche ora dopo è l’arrivo il classico post Instagram alla “Zlatan”, con la divinità che si allea con il Diavolo: «Same Zlatan. Different Devil. Arrivo». Un milione di «mi piace» in mezz’ora.

Ibrahimovic arriverà al Milan il 2 gennaio per sostenere le visite mediche e per poi unirsi ai nuovi compagni. Una volta ufficializzato il contratto ci sarà la conferenza che sarà un evento trasmesso in diretta televisiva dal Club Channel “Milan TV” e sulla App Ufficiale AC Milan. In tanti avevano ipotizzato il suo ritorno a Milanello il primo 30 dicembre, ma l’attaccante ha delle questioni da risolvere in Svezia: documenti, trasloco e famiglia. In realtà, però, stando alle ultime indiscrezioni, Ibrahimovic potrebbe essere a Milano anche la sera prima.

Da scegliere, infine, il numero di maglia, che in realtà l’ex Manchester United ha già deciso, ma ovviamente è tutto studiato per aumentare l’attesa: l’11 e la 9 sono già sulla schiena di Borini e Piatek e una loro cessione non libererà i numeri, perchà se già utilizzati in campionato non possono traslocare sulle spalle d’altri. La «1» è una suggestione molto affascinante, la «21» una delle possibilità prese in considerazione ma non la prima scelta. Insomma, vedremo cosa succederà, ma la cosa importante è che Ibrahimovic è di nuovo un giocatore del Milan. Intanto un calciatore che gioca in Francia è entusiasta dell’arrivo dello svedese, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android