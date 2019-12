Depay su Twitter: “Ibrahimovic al Milan, sono entusiasta”

ULTIME MILAN – Un miracolo di Natale, una gioia enorme per i tifosi rossoneri. Zlatan Ibrahimovic è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, di nuovo. No, stavolta non è uno scherzo, non è un’indiscrezione o una mossa di marketing dello svedese, stavolta c’è il comunicato. Ibra ha davvero deciso di tornare a giocare per il Milan, unico club in cui è tornato, dimostrando grande amore per la maglia rossonera. Grande gioia, ovviamente, tra i tifosi, ma non solo… Anche Memphis Depay ha espresso la propria gioia per il passaggio di Ibra al Milan, ovviamente facendo subito sognare i tifosi, che adesso vorrebbero anche l’esterno del Lione in rossonero. Ecco cosa ha scritto Depay su Twitter: “Ibra è davvero passato al Milan! Sono entusiasta di vederlo! Mostra loro di nuovo il Leone!” Intanto ecco le reazioni dei tifosi sui social all’ufficialità… Continua a leggere >>>

