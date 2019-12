Milan sui social – Ibrahimovic: “Stesso Zlatan, Diavolo diverso”

ULTIME MILAN – Da poco è arrivata l’ufficialità, l’unica cosa mancante. Zlatan Ibrahimovic è un nuovo giocatore del Milan… Di nuovo. Lo svedese torna in rossonero dopo sette anni e mezzo lontano. Grande felicità, ovviamente, nell’ambiente milanista. Anche Ibra sembra molto felice di riabbracciare una maglia che ha sempre amato, fin da quando l’ha vestita per la prima volta. Su Twitter, è arrivato anche l’annuncio di Zlatan, in perfetto stile Ibra: “Stesso Zlatan. Diavolo diverso. Arrivo”. Un modo per far capire che col passare degli anni il Milan sia cambiato più di quanto possa aver fatto lui e per rispondere a chi pensa che sia non più performante.

A questo, il Milan ha risposto con un altro tweet: un video con la sua maglia nel giorno della prima presentazione del 2010 e lo speaker di San Siro che urla il suo nome, col seguente testo: “Quanto sei pronto da 0 a Zlatan?”

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android