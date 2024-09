Youth League – Milan-Liverpool, probabili formazioni: Ibrahimovic in attacco

Nella giornata di martedì 17 settembre, alle ore 14:30 il Milan Primavera di Federico Guidi scenderà in campo per il suo esordio in Youth League contro il Liverpool, match di cui vi proponiamo le probabili formazioni di seguito. Dopo un avvio senza dubbio positivo in campionato, con i successi contro Udinese, Torino ed Empoli, a fronte della sconfitta contro il Genoa, comincia il cammino dei giovani diavoli anche in Europa. E qui c'è da difendere una finale, conquistata nella passata stagione.