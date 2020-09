Verso Shamrock Rovers-Milan: dubbio tra Brahim Díaz e Paqueta

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Brahim Díaz o Lucas Paqueta. Questo, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, è il dubbio nella testa del tecnico rossonero Stefano Pioli in vista di giovedì sera.

Verso Shamrock Rovers-Milan con il dubbio tra Brahim Díaz e Paqueta

A Dublino, in Irlanda, infatti si disputerà Shamrock Rovers-Milan, secondo turno preliminare di Europa League in gara secca. Ed il Milan, per l’occasione, dovrà rinunciare ad Ante Rebić, squalificato.

Ecco la possibile composizione dell’attacco rossonero

Pioli, quindi, nel suo 4-2-3-1, nel tridente di trequartisti alle spalle di Zlatan Ibrahimović, schiererà Samu Castillejo, Hakan Çalhanoglu e, per l’appunto, uno tra Brahim Díaz e Paqueta. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI DELLO SPAGNOLO IN CONFERENZA STAMPA A MILANELLO >>>