Shevchenko: “Se ha stimoli, io Ibrahimovic lo terrei sempre”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Andriy Shevchenko, classe 1976, ex attaccante rossonero ed oggi Commissario Tecnico della Nazionale Ucraina, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Shevchenko sulla conferma di Zlatan Ibrahimovic al Milan anche per la stagione 2020-2021. “Se ha ancora qualcosa da dare, se ha stimoli, lo terrei sempre. In questi mesi ha fatto quello che ci si aspettava, ha giocato con intelligenza e guidato i compagni. Ibra risponde sempre sul campo”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI SHEVA >>>