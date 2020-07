Verso Sassuolo-Milan: le probabili formazioni di De Zerbi e Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Quali saranno le probabili formazioni di Sassuolo e Milan? Nemmeno il tempo di archiviare la vittoria contro il Bologna, che i rossoneri si preparano alla prossima sfida, stavolta contro i neroverdi di Roberto De Zerbi. Altra sfida dura e complicata, ma che il Milan ha il dovere di vincere per continuare a puntare la Roma e il quinto posto valido per l’accesso diretto alla prossima Europa League.

Domani, calcio d’inizio alle ore 21:45, si gioca Sassuolo-Milan: ecco le probabili formazioni. Per buona parte sarà riconfermato lo stesso 11 rossonero vincente contro il Bologna. Qualche dubbio c’è ancora, qualche ballottaggio, ma grosso modo dovrebbe essere il seguente l’11 milanista.

DIFESA CONFERMATA, ANCHE CALABRIA – Riposa ancora Andrea Conti, magari in vista di Milan-Atalanta. Confermato Davide Calabria, gol e ottima prova contro la squadra di Mihajlovic. I centrali saranno sempre i soliti: Kjaer e Romagnoli, con l’insostituibile Theo Hernandez a sinistra. Il terzino sinistro rossonero vorrà vendicare il gol annullatogli all’andata, nel giorno del 120° compleanno del club rossonero (dicembre 2019).

CENTROCAMPO E ATTACCO, NIENTE TURNOVER – È la partita sbagliata per fare turn-over, ammesso e non concesso che questo Milan possa permettersi di fare stravolgimenti esagerati. Davanti la difesa inamovibile la coppia Bennacer-Kessie. Davanti a loro, ancora out Samu Castillejo, il titolare sarà Alexis Saelemaekers a destra, con Ante Rebic sulla fascia opposta. Dietro l’unica punta, che sarà molto presumibilmente Zlatan Ibrahimovic, giocherà Hakan Calhanoglu.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Traore, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

PIOLI STUPISCE ANCHE SACCHI: L’INTERVISTA >>>