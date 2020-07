Verso Sassuolo-Milan, De Zerbi: “Pioli ha fatto un lavoro strepitoso”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa della partita contro il Milan, che si giocherà domani sera al Mapei Stadium.

“Cosa temere del Milan? Tutto. Hanno individualità, stanno facendo bene, Pioli ha fatto un lavoro strepitoso ma anche noi stiamo bene e sappiamo di poter mettere in difficoltà tutti, sapendo che il Milan è la più in forma ora ma noi abbiamo fatto tanti gol con l’Inter, con la Juve, con la Lazio ed entreremo in campo per fare una grande partita con il Milan”. INTANTO ECCO QUANTO VALE OGGI CASTILLEJO, CONTINUA A LEGGERE >>>

