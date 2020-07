Calciomercato Milan – Effetto Pioli: ecco quanto vale oggi Castillejo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come ricordato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, da quando il pallone ha ripreso a rotolare in Serie A, grazie alla bontà del suo lavoro, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha saputo far schizzare all’insù le azioni di tanti componenti della rosa del Milan.

Prendiamo, ad esempio, Samu Castillejo, che a Pioli deve moltissimo: dopo la cessione di Jesús Suso al Siviglia lo ha promosso titolare da esterno destro offensivo nel suo 4-2-3-1 e lo spagnolo, classe 1995, lo ha ripagato sul campo compiendo anche un bel salto in termini di valutazione sul mercato: dai 18 milioni di euro inizialmente pagati al Villarreal nell’estate 2018, adesso vale almeno 25 milioni di euro.

