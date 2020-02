Verso Milan-Genoa, le probabili formazioni: ballottaggio Gabbia-Musacchio

NEWS MILAN – Come riferito da ‘Sky Sport‘, domenica 1° marzo, alle ore 12:30, per Milan-Genoa, ‘lunch match‘ della 26^ giornata di Serie A, non recupererà, come previsto, il difensore centrale danese Simon Kjaer, che anche oggi, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), ha svolto lavoro differenziato.

Pertanto, nel 4-2-3-1 del tecnico rossonero Stefano Pioli, al fianco del capitano Alessio Romagnoli e nel cuore della retroguardia rossonera, si giocheranno un posto da titolare il giovane centrale italiano Matteo Gabbia, titolare anche sabato sera a Firenze, ed il rientrante Mateo Musacchio.

Non si ancora se sarà regolarmente al suo posto Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, che aveva riportato una piccola distorsione alla caviglia. Per scoprire come è andata la sua giornata a Milanello, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android