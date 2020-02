Verso Milan-Genoa: personalizzato a Milanello per Donnarumma

NEWS MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, nonostante il giorno di riposo concesso dal tecnico rossonero Stefano Pioli, oggi Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, portiere del Milan, era al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA) per seguire un programma personalizzato per recuperare dal suo piccolo infortunio (distorsione) alla caviglia.

Donnarumma, dunque, al lavoro anche nel giorno del suo compleanno per cercare di recuperare in vista di Milan-Genoa, gara di campionato in programma domenica 1° marzo alle ore 12:30 in un ‘San Siro‘ a porte chiuse. Intanto, per ringraziare tutti dei messaggi di auguri ricevuti, Donnarumma ha pubblicato su ‘Instagram‘ questo video: continua a leggere >>>

