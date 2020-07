Verso Milan-Atalanta: difesa a pezzi, Pioli arretrerà Kessié?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Venerdì sera, alle ore 21:45, a ‘San Siro‘, si disputerà Milan-Atalanta, gara valevole per la 36^ giornata di Serie A.

Stefano Pioli, tecnico rossonero fresco di conferma e rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2022, si troverà, però, costretto a fare i conti con le tante assenze nella fila della sua squadra, specialmente nel reparto difensivo.

Fuori causa, molto probabilmente, Andrea Conti, che ha riportato un trauma al ginocchio sinistro; fuori, invece, certamente tanto il capitano Alessio Romagnoli, per il quale la stagione è finita e Theo Hernández, che è stato squalificato dal Giudice Sportivo.

Con Mateo Musacchio e Léo Duarte ancora fermi ai box, dunque, chi schiererà in difesa Pioli per Milan-Atalanta? Secondo ‘gazzetta.it‘, qualora l’affaticato Simon Kjaer non dovesse recuperare, si fa largo l’ipotesi di arretrare il centrocampista ivoriano Franck Kessié, classe 1996, sulla linea della retroguardia, restituendolo, dunque, al ruolo dei suoi esordi in carriera.

Sarebbe Kessié, quindi, al giocare al fianco del giovane Matteo Gabbia, con Davide Calabria a destra e Diego Laxalt a sinistra. A centrocampo, dunque, con l'assenza certa dello squalificato Ismaël Bennacer toccherebbe a Lucas Biglia e Rade Krunić giocare. Meno problemi in attacco, dove, ad oggi, sono tutti disponibili per Pioli.

