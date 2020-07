ANSA – Milan, Pioli confermato per risultati e gioco ‘dinamico e moderno’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Saltata la trattativa con Ralf Rangnick, il Milan, nella serata di ieri, al termine di Sassuolo-Milan, gara vinta per 1-2 dai rossoneri in trasferta grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimović, ha ufficialmente confermato il tecnico Stefano Pioli ed annunciato il suo rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2022.

Questa mattina, per omaggiare l’allenatore, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), si è presentata la dirigenza rossonera al gran completo: il Presidente Paolo Scaroni, l’amministratore delegato Ivan Gazidis, il direttore tecnico Paolo Maldini ed il direttore sportivo Frederic ‘Ricky’ Massara.

Gazidis, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa ‘ANSA‘, ha spiegato alla squadra i motivi della conferma di Pioli in panchina. Pioli ha mantenuto la panchina per “meriti, per i risultati che sta ottenendo e per lo stile di gioco dinamico e moderno che la squadra sta mostrando“.

La dirigenza, poi, ha anche premiato Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma per le sue prime 200 presenze con il Milan. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI DI GIGIO A ‘MILAN TV’ SUL TRAGUARDO RAGGIUNTO CON IL DIAVOLO >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓