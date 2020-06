Verso Lecce-Milan, le probabili formazioni: ballottaggio Conti-Calabria

MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli, nonostante l’ombra di Ralf Rangnick sempre più ingombrante, continua a lavorare con determinazione per il bene del Milan, che lunedì sfiderà il Lecce di Fabio Liverani.

L’unico dubbio è quello sulla fascia destra tra Andrea Conti e Davide Calabria, con il primo favorito. Per il resto, dietro all’unica punta Rebic ci saranno Bonaventura, Calhanoglu e Castillejo, In mediana Kessie-Bennacer, mentre in difesa sicuri del posto da titolare Theo Hernandez, Romagnoli e Kjaer. INTANTO GAZIDIS E MALDINI SONO DI NUOVO INSIEME DOPO QUATTRO MESI, CONTINUA A LEGGERE >>>

