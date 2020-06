Milan, uniti per l’Europa: Gazidis e Maldini insieme dopo quattro mesi

MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, ieri si sono svolti gli stati generali del Milan nel centro sportivo di Milanello: Ivan Gazidis, Paolo Maldini, Frederic Massara, Stefano Pioli e, prima, Alessio Romagnoli. Il clima è disteso, anche e soprattutto perchè c’è da giocarsi questo finale di campionato, in cui i rossoneri si giocano l’ingresso in Europa League.

Un’altra novità è che a Lecce, lunedì prossimo, la dirigenza sarà al gran completo. Sia Gazidis, sia Maldini e sia Massara saranno infatti in tribuna Via del Mare. Insomma, un ritorno alla “normalità” abbastanza straniante, specialmente per i giocatori, che non si allenavano sotto gli occhi dei vertici societari al completo da almeno quattro mesi e che avevano negli occhi il confronto acceso tra l’amministratore delegato e Zlatan Ibrahimovic.

A proposito di Ibrahimovic, la rosea riporta le indiscrezioni secondo le quali lo svedese e Gazidis non si siano proprio incrociati. Il dirigente ha assistito all’allenamento insieme a Maldini e Massara, mentre Ibra proseguiva le sue terapie altrove. I rapporti sono freddi,ma non ci sono registrati appunto nuovi scontri. C’è stato invece un nuovo confronto con il capitano Romagnoli, che la settimana scorsa era stato uno dei primi a prendere la parola e a sottolineare il malcontento del gruppo dovuto all’assenza prolungata di Gazidis, che ha promesso di stare vicino alla squadra.

Infine c’è stata una chiacchierata anche con Pioli. Gazidis ha ribadito all’allenatore tutta la sua stima e ha chiesto di cercare di fare di tutto per portare il Milan in Europa. Il fatto che il tutto sia avvenuto con Maldini e Massara (che restano comunque in uscita) ha un solo obiettivo: tenere unito il Milan, oggettivamente provato dalle tensioni e dai colpi di scena che si sono susseguiti lungo quest’annata (l’esonero di Giampaolo, il licenziamento di Boban, i problemi con Rangnick).

