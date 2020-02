Verso Inter-Milan, Di Stefano: “Possibile 4-4-1-1 per contrastare Eriksen”

NEWS MILAN – Il giornalista sportivo Peppe Di Stefano, inviato di ‘Sky Sport‘ a Milanello, ha provato ad interpretare le possibili scelte di formazione del tecnico rossonero Stefano Pioli in vista di Inter-Milan, il derby di Milano, in programma domani sera a ‘San Siro‘ alle ore 20:45.

“Si va verso la solita formazione? Questo bisogna capirlo. Perché se l’Inter schiererà Christian Eriksen dietro Romelu Lukaku è possibile che il Milan aggiunga un centrocampista in più, utilizzando così un 4-4-1-1, con un centrocampo composto da Giacomo Bonaventura, Franck Kessié, Hakan Calhanoglu, Ismael Bennacer e Samu Castillejo alle spalle di Zlatan Ibrahimovic“.

“Questa è una possibilità – ha concluso Di Stefano -: l’alternativa è il classico 4-4-2 con due punte, cioè Rafael Leão e Ibrahimovic; ma è ancora presto per le ipotesi”. Oggi, in conferenza stampa, ha parlato il tecnico rossonero Pioli: per le sue dichiarazioni integrali, continua a leggere >>>

