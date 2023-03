Udinese-Milan, la probabile formazione: qualche dubbio per Pioli

La probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per Udinese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2022-2023. Ancora dubbi

Daniele Triolo

Sabato 18 marzo, alle ore 20:45, si disputerà alla 'Dacia Arena' la sfida tra Udinese e Milan, partita valida per la 27^ giornata della Serie A 2022-2023. Come ricordato da Peppe Di Stefano, in collegamento da Milanello per 'Sky Sport', il tecnico rossonero Stefano Pioli, per la trasferta in Friuli, ha a disposizione tutti gli effettivi della rosa, eccezion fatta per Junior Messias.

Udinese-Milan, Ibrahimović o Rebić dall'inizio — Anche Zlatan Ibrahimović, nell'allenamento di questa mattina nel centro sportivo rossonero, ha lavorato in gruppo. Lo svedese, a quanto pare, è in ballottaggio con Ante Rebić per sostituire lo squalificato Olivier Giroud nel ruolo di prima punta del 3-4-2-1 con cui il Milan affronterà l'Udinese di Andrea Sottil sul suo terreno.

Per Di Stefano, "la condizione atletica di Ibra è migliorata, ma non è ancora al top. A Udine sarà una partita molto fisica, Pioli deve ancora sciogliere il ballottaggio in attacco in merito al sostituto dello squalificato Giroud: o Ibra dall'inizio o Rebić per non dare punti di riferimento ai bianconeri". Pioli scioglierà i dubbi tra i due dopo l'allenamento di rifinitura di domani mattina, che ci sarà in concomitanza con il sorteggio dei quarti di finale di Champions League.

Brahim Díaz favorito su De Ketelaere — Altra rivelazione del giornalista di 'Sky Sport': "A completare il trio offensivo del Milan, spazio ad uno Brahim Díaz e Charles De Ketelaere, con lo spagnolo favorito, e Rafael Leão". Così come ha fatto, quindi, in occasione di Milan-Salernitana (sebbene non con il risultato che tutti avrebbero voluto), anche contro i bianconeri Pioli punterà sul Milan migliore possibile in questo momento. Questa, dunque, la probabile formazione dei rossoneri di Pioli per Udinese-Milan di dopodomani, ore 20:45, alla 'Dacia Arena'.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Krunić, Theo Hernández; Brahim Díaz, R. Leão, Rebić. A disposizione: Tătărușanu, Mirante, Ballo-Touré, Calabria, Dest, Florenzi, Gabbia, Kjær, Bennacer, Pobega, Vranckx, Adli, De Ketelaere, Ibrahimović, Origi. Allenatore: Pioli. Champions League, i valori delle rose ai quarti: la posizione del Milan >>>

