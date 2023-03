Udinese-Milan senza Giroud: ecco cosa ha in mente mister Pioli

Olivier Giroud sarà squalificato in Udinese-Milan di sabato sera. Stefano Pioli, tecnico rossonero, studia come sostituirlo ma non solo

Daniele Triolo

Sabato sera, alle ore 20:45, si giocherà Udinese-Milan alla 'Dacia Arena' e Stefano Pioli, tecnico rossonero, pensa a come sostituire Olivier Giroud il quale, diffidato e ammonito contro la Salernitana, ha rimediato un turno di squalifica. Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Udinese-Milan, Giroud squalificato: Pioli ha tre possibilità — In Udinese-Milan, secondo il quotidiano romano, Pioli ha di fatto tre scelte per rimpiazzare Giroud. Divock Origi, Ante Rebić (che nel 4-2 dell'andata per il Diavolo a 'San Siro' realizzò una doppietta) e Charles De Ketelaere. Anche se, ovviamente, non vanno sottovalutate le chance di Zlatan Ibrahimović di partire per la prima volta da titolare in stagione.

Due dubbi anche in mediana per la trasferta della 'Dacia Arena' — Quando è mancato Giroud il Milan ha vinto una sola volta, ad ottobre contro il Monza (4-1). In Udinese-Milan di dopodomani sera mancherà anche Junior Messias, infortunato: l'unico assente per la partita della 27^ giornata della Serie A 2022-2023 è l'esterno brasiliano.

Pioli, in vista del match tra Udinese e Milan, potrebbe dunque scegliere Origi come titolare in attacco. A destra, dubbio tra Davide Calabria e Alexis Saelemaekers. In mediana, Ismaël Bennacer potrebbe partire nuovamente titolare, stavolta, però, al fianco di Sandro Tonali con Rade Krunić in panchina. Ala destra, l'ultima idea di mercato del Milan >>>

