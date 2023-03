Sorteggio UEFA Champions League, quando c’è e cosa aspettarsi

Contestualmente al sorteggio per i quarti di finale, verrà determinato il tabellone completo della Champions League 2022-2023. Saranno, dunque, stabiliti anche gli accoppiamenti per le successive semifinali e verrà sorteggiata la squadra che giocherà "in casa", pro forma, la finale in programma allo stadio 'Olimpico Atatürk' di Istanbul (Turchia).