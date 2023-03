Tottenham, la probabile formazione per il Milan: Kane guida l’attacco

In occasione del match tra Tottenham e Milan, in programma alle 21:00 di mercoledì 8 ottobre, dovrebbe tornare a sedere sulla panchina degli Spurs il tecnico Antonio Conte. Per l'occasione, come riferito da Eurosport, l'allenatore italiano dovrebbe sceglier Forster tra i pali, con Romero, Sanchez e Lenglet in difesa. A centrocampo dovrebbero agire Emerson Royal, Skipp, Hojbjerg e Perisic, mentre sulla trequarti ci saranno Son e Richarlison a supporto di Harry Kane.