Torino, la probabile formazione per il Milan: Sanabria-Radonjc in attacco

Ecco la probabile formazione del Torino per il match contro il Milan. Possibile tandem Tonny Sanabria-Nemanjia Radonjic in attacco

Dopo il pareggio contro la neopromossa Cagliari, il Torino torna in campo per un impegno decisamente più complicato, quello contro il Milan. Secondo quanto riferito da 'gazzetta.it', il tecnico Ivan Juric dovrebbe scegliere Sergej Milinkovic-Savic in porta e una difesa a tre formata da Perr Schuurs, Alessandro Buongiorno e Ricardo Rodriguez. A centroacampo spazio a Raoul Bellanova, Samuele Ricci, Ivan Ilic e Mergim Vojvoda. Nikola Vlasic, invece, supporterà Tonny Sanabria e Nemanja Radonjic.