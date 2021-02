Spezia-Milan: Bennacer sì, Tonali in dubbio | Serie A News

Verso Spezia-Milan: le ultime su Bennacer e Tonali

Sabato sera, ore 20:45, si giocherà Spezia-Milan al ‘Picco‘. Ismaël Bennacer e Sandro Tonali saranno a disposizione del tecnico Stefano Pioli per la trasferta dei rossoneri in terra ligure? Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha fatto un po’ di chiarezza sulla situazione in vista dell’anticipo serale della 22^ giornata di Serie A.

Bennacer, che ha saltato Milan-Crotone di domenica scorsa per un’improvvisa bronchite, ci sarà. Si è allenato in gruppo, ha recuperato e, pertanto, si candida per il suo rientro da titolare. Accadrà a due mesi esatti dal suo infortunio, occorsogli il 13 dicembre 2020 in occasione di Milan-Parma 2-2 a ‘San Siro‘.

Qualche dubbio, invece, sulla convocazione di Tonali. Ieri, infatti, l’ex Brescia si è allenato a parte poiché non ha perfettamente recuperato da un problema all’anca. Ancora out Simon Kjær (che mette nel mirino il derby del 21 febbraio prossimo) e Brahim Díaz, che ha svolto solo terapie per il suo infortunio muscolare.

Squalificato per Spezia-Milan il terzino Davide Calabria: al suo posto giocherà Diogo Dalot. L'emergenza, però, per il Milan sta fortunatamente e gradualmente rientrando. Proprio nel momento cruciale della stagione, quando tornerà anche l'Europa League e, pertanto, gli impegni si moltiplicheranno.