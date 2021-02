CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 10 febbraio 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 10 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, celebra la Juventus di Andrea Pirlo che, con lo 0-0 interno contro l’Inter di Antonio Conte, conquista la finale di Coppa Italia in virtù del risultato dell’andata. Ai nerazzurri, adesso, resta soltanto il campionato. Paragonato a Massimiliano Allegri, Pirlo festeggia.

Stasera, a Bergamo, seconda semifinale di ritorno di TIM Cup, quella tra Atalanta e Napoli: gli azzurri in campo con Hirving Lozano, Victor Osimhen e Lorenzo Insigne. Intanto, in casa Milan, il bomber Zlatan Ibrahimović, dopo aver abbattuto il muro dei 500 gol in carriera con squadre di club, si prepara alla partecipazione al Festival di Sanremo.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>