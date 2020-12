Sparta Praga-Milan, le probabili formazioni: più Maldini di Brahim Diaz

Sparta Praga-Milan, Maldini favorito

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Rivoluzione totale per Stefano Pioli nel match di Europa League contro lo Sparta Praga. Nonostante il primo posto ancora in gioco, l’allenatore rossonero ha deciso per un turnover che ha lasciato a casa diversi big. Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’ dovrebbe essere Daniel Maldini il trequartista alle spalle dell’unica punta Lorenzo Colombo. Brahim Diaz, che sembrava destinato ad una maglia da titolare alla vigilia, si accomoderà in panchina. Novità inaspettata anche in difesa: ecco chi giocherà da difensore centrale stasera >>>