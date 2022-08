Sassuolo-Milan, la probabile formazione: torna Kjaer | Serie A News

'Sky Sport' ha riferito la probabile formazione rossonera per Sassuolo-Milan , partita della 4^ giornata della Serie A 2022-2023 , in programma domani, alle ore 18:30 , al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia.

Due cambi in difesa, con Alessandro Florenzi e Simon Kjaer (gradito ritorno!) al posto di Davide Calabria e Pierre Kalulu. A centrocampo, riposo per Sandro Tonali e chance dall'inizio per Tommaso Pobega .

Sulla trequarti, infine, ecco Alexis Saelemaekers e Brahim Díaz in luogo di Junior Messias e Charles De Ketelaere. Ricordiamo come non saranno a disposizione di Pioli né Ante Rebić né Divock Origi: entrambi non sono al 100%.