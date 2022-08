Sassuolo-Milan, Rebic e Origi non saranno della partita | PM News

Ante Rebic e Divock Origi salteranno Sassuolo-Milan , partita della 4^ giornata della Serie A 2022-2023 , in programma domani sera, alle ore 18:30 , al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Sia l'attaccante croato sia quello belga, infatti, non sono al 100% della forma.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Rebic soffre per un problema alla schiena, mentre Origi ha una lieve infiammazione. A titolo precauzionale, quindi, mister Stefano Pioli non li porterà in trasferta domani in casa della squadra di Alessio Dionisi. Il primo giorno di Thiaw in rossonero: il LIVE minuto per minuto >>>