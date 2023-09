Roma-Milan, le probabili formazioni: squadra che vince non si cambia

QUI MILAN - Nessun dubbio, invece, di formazione per Stefano Pioli, allenatore rossonero. Il tecnico confermerà l'undici titolare che ha battuto il Bologna in trasferta e il Torino a 'San Siro'. Ci sarà, dunque, ancora Christian Pulisic come esterno destro offensivo del 4-3-3 del Diavolo. Si è guadagnato la conferma con due reti nelle prime due partite. Non sarà in panchina il centravanti di riserva Lorenzo Colombo, ceduto ufficialmente al Monza in queste ore. Ecco, dunque, le probabili formazioni di Roma-Milan dello stadio 'Olimpico'.