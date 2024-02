Rennes-Milan, Jovic verso una maglia da titolare: il motivo della scelta

Luka Jovic dovrebbe partire titolare domani sera in Rennes-Milan di Europa League, anche per via della squalifica in campionato

Daniele Triolo Redattore 21 febbraio 2024 (modifica il 21 febbraio 2024 | 10:43)

Domani sera, alle ore 18:45, si disputerà al 'Roazhon Park' Rennes-Milan, partita di ritorno dei playoff dell'Europa League 2023-2024 e, con tutta probabilità, Luka Jovic avrà un'altra occasione per partire titolare - nel cuore dell'attacco dei rossoneri di Stefano Pioli - dopo quella, sprecata, a Monza con l'espulsione in campionato. Ne ha parlato 'Tuttosport' oggi in edicola.

Rennes-Milan, forse Jovic in campo dall'inizio — Jovic, infatti, ha rimediato due turni di squalifica dal Giudice Sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, per il cartellino rosso ricevuto dall'arbitro Andrea Colombo della sezione A.I.A. di Como, dopo 'on field review' al V.A.R., per la manata rifilata in faccia all'avversario Armando Izzo, difensore della squadra di Raffaele Palladino.