Probabili formazioni Salernitana-Milan: Pioli punta tutto sull’attacco

Le probabili formazioni di Salernitana-Milan, partita della 26^ giornata della Serie A 2021-2022. Così in campo stasera allo stadio 'Arechi'?

Le probabili formazioni di Salernitana-Milan , partita della 26^ giornata della Serie A 2021-2022 , in programma questa sera alle ore 20:45 allo stadio 'Arechi'. Ecco cosa dicono i quotidiani sportivi in edicola questa mattina.

QUI SALERNITANA - Prima panchina in granata per il nuovo allenatore Davide Nicola. La formazione sembra essere praticamente pronta: Salernitana in campo con il 4-3-1-2 e la stella Franck Ribéry ad ispirare l'attacco. Un solo dubbio a centrocampo: per il ruolo di mezzala sinistra sono in ballottaggio il brasiliano Éderson e Grīgorīs Kastanos.