Probabili formazioni Austria-Italia: out Tonali, al suo posto Barella

Le probabili formazioni della partita amichevole tra Austria e Italia. Tra gli azzurri Nicolò Barella dovrebbe rilevare Sandro Tonali

Fabio Barera

Dopo la vittoria nell'amichevole di qualche giorno fa contro l'Albania ottenuta in rimonta, torna in campo l'Italia per affrontare - sempre in un test match - l'Austria di Ralf Rangnick.

Il match andrà in scena alle ore 20:45 all'Ernst Happel Stadion di Vienna e sarà una ghiotta occasione per il Commissario Tecnico Roberto Mancini di testare alcuni giocatori.

Rispetto al precedente impegno dovrebbero essere operati alcuni cambi, alcuni per dare spazio anche a coloro che non ne hanno avuto e altri per esigenza.

In porta ad esempio potrebbe tornare Donnarumma, mentre nel pacchetto difensivo dovrebbe essere riproposto il solo Scalvini; in mediana spazio a Barella al posto dell'acciaccato Sandro Tonali, mentre in attacco Politano rileverà Zaniolo.

Confermato invece Vincenzo Grifo dopo l'ottima doppietta segnata nel match tra Italia e Albania. Di seguito le probabili formazioni.

Le probabili formazioni di Austria-Italia — AUSTRIA (4-2-3-1): Schlager; Mwene, Trauner, Posch, Alaba; Sabitzer, Schlager; Grillitsch, Baumgartner, Kainz; Arnautovic. Allenatore: Ralf Rangnick.

ITALIA (3-4-3): Donnarumma; Scalvini, Gatti, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Verratti, Dimarco; Politano, Raspadori, Grifo. Allenatore: Roberto Mancini.