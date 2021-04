Probabile formazione Milan, due ballottaggi sulla fascia destra / News

Ecco la probabile formazione del Milan. Stefano Pioli ha due dubbi inizio vista del match contro il Parma. Entrambi sulla fascia destra

Secondo quanto riferisce 'SportMediaset', Stefano Pioli ha ancora due dubbi di formazione per quanto riguarda il match contro il Parma. Sarà un Milan molto simile a quello titolare nella mente dell'allenatore rossonero, che dovrà rinunciare soltanto a Davide Calabria e Alessio Romagnoli. Sono due ballottaggi ancora vivi per il Diavolo, entrambi sulla fascia destra. Diogo Dalot e Pierre Kalulu se la giocano per il ruolo di terzino destro, mentre sulla trequarti è sfida a tre tra Alexis Saelemaekers, Samu Castillejo e la 'new entry' Brahim Diaz. Proprio in conferenza stampa, Pioli ha ammesso la possibilità di vedere lo spagnolo sulla destra. Clicca qui per leggere le dichiarazioni di Stefano Pioli alla vigilia di Parma-Milan