Parma-Milan, Pioli: “Calabria, Romagnoli e Maldini gli unici indisponibili”

Stefano Pioli, alla vigilia di Parma-Milan, ha parlato dei giocatori infortunati e di chi ha recuperato. Queste le sue dichiarazioni

Stefano Pioli, alla vigilia di Parma-Milan, ha parlato dei giocatori infortunati e di chi ha recuperato. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa: "Credo che gli unici che non saranno disponibili saranno Calabria, Romagnoli e Daniel Maldini. Gli altri sono a disposizione". Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli