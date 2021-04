Milan, Pioli: “Hauge sulla destra? No. Brahim Diaz è una possibilità”

Stefano Pioli, alla vigilia di Parma-Milan, ha parlato di Jens Petter Hauge e Brahim Diaz. Possono giocare a destra? La sua risposta

Stefano Pioli, alla vigilia di Parma-Milan, ha parlato delle possibili scelte sulla destra da parte del Milan. Solo Alexis Saelemaekers e Samu Castillejo possono giocare in quel ruolo? No, l'allenatore rossonero risponde così in conferenza stampa: "Hauge sulla destra? No. Lui rende soprattutto a sinistra. Non voglio mettere i giocatori in posizioni "strane". Credo che anche Brahim Diaz possa giocare in quella posizione, oltre a Saelemaekers e Castillejo". Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli