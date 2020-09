Probabile formazione Crotone-Milan: tornerà titolare Rebic

Probabile formazione Crotone-Milan: tornerà Rebic

PROBABILE FORMAZIONE CROTONE-MILAN – Ante Rebic, come sottolineato da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, sostituirà Zlatan Ibrahimovic, fermato dal coronavirus, domani pomeriggio allo stadio ‘Scida‘ in occasione di Crotone-Milan. L’attaccante croato, che non può giocare nei preliminari di Europa League poiché squalificato, tornerà titolare, quindi, in Calabria e lo farà da centravanti nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli.

Secondo il quotidiano torinese, che ha fornito la probabile formazione dei rossoneri per Crotone-Milan, quello di Rebic in luogo del giovane Lorenzo Colombo, in rete giovedì sera contro il Bodø/Glimt, sarà l’unico cambio nell’undici titolare del Diavolo per la 2^ giornata di Serie A in casa degli squali di Giovanni Stroppa, oggi tecnico del Crotone ma ex calciatore del Milan negli anni Novanta.

Rebic, quindi, favorito su Colombo per il ruolo punto di riferimento dell’attacco. Dietro, tutto confermato. Scalpita Brahim Díaz, ma il talento spagnolo dovrebbe accomodarsi in panchina ancora una volta, lasciando il ruolo di esterno sinistro alto al belga Alexis Saelemaekers. Questa, dunque, la probabile formazione del Diavolo per la trasferta di campionato: G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers, Rebic.

