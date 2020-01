Verso Cagliari-Milan: Pioli ha provato a Milanello il 4-4-2. Ecco gli interpreti

NEWS MILAN – Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano a ‘Sky Sport‘, il tecnico rossonero Stefano Pioli, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), in vista di Cagliari-Milan di sabato 11 gennaio, alle ore 15:00, della ‘Sardegna Arena‘, ha provato il 4-4-2. Pioli, quindi, studia un importante cambio di modulo per la difficile trasferta in casa della squadra di Rolando Maran.

La difesa resterebbe immutata, con Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma in porta, Davide Calabria, Mateo Musacchio, Alessio Romagnoli e Theo Hernández. Con questo assetto tattico, però, resterebbero fuori Jesús Suso e Giacomo ‘Jack’ Bonaventura: Samu Castillejo giocherebbe a centrocampo, sulla destra, con il turco Hakan Çalhanoglu sul versante opposto.

In mezzo al campo, Franck Kessié con Ismäel Bennacer; in attacco, coppia composta da Zlatan Ibrahimović e Rafael Leão. Proprio il lusitano, oggi, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android