Calciomercato Milan – Se arriva Politano, può partire Suso

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, l’esterno offensivo spagnolo Jesús Suso non è più un intoccabile del Milan. Nel caso in cui i rossoneri arrivassero al cartellino di Matteo Politano, classe 1993, valutato 20 milioni di euro dall’Inter, potrebbero cedere subito il nativo di Cadice al miglior offerente. Per tutte le altre idee e mosse, in entrata ed in uscita, del Diavolo in questo mercato invernale, continua a leggere >>>

