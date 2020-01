VIDEO MILAN – Dopo un inizio di stagione da sogno, che aveva portato il club sardo addirittura al terzo posto, la squadra rossoblù vive un momento di calo e non vince da tre partite. Rolando Maran, dopo la sconfitta per 4-0 con la Juventus e in vista di Cagliari-Milan di sabato ha avvisato che ci sarà grande voglia di rivalsa e giocheranno col sangue agli occhi. Le sue parole nel video.

