Napoli-Milan, la probabile formazione azzurra: Anguissa va in panchina

Napoli-Milan, ecco la probabile formazione di Garcia

Recuperato il centrocampista camerunense André-Frank Zambo Anguissa, il quale, però, partirà dalla panchina. In attacco, senza Victor Osimhen, il Napoli - così come avvenuto in Champions League in casa dell'Union Berlino - si affiderà a Giacomo 'Jack' Raspadori nel ruolo di centravanti.