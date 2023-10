Calciomercato Milan – Attaccante, quattro piste per giugno: le ultime

Per il calciomercato estivo il Milan cerca un bomber. Ci sono quattro nomi sul taccuino dei dirigenti rossoneri per giugno 2024

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come, nella prossima sessione estiva di calciomercato , il Milan acquisterà un nuovo centravanti. Quello è il focus principale dell'estate 2024 : il grosso del budget che la proprietà metterà a disposizione servirà ad acquistare un nuovo numero 9.

Calciomercato Milan: attaccante, è David l'obiettivo numero uno

L'obiettivo primario, ad oggi, ha evidenziato il quotidiano torinese, è Jonathan David (Lille), il cui contratto con i 'Dogues' scadrà il 30 giugno 2025. Gli ottimi rapporti tra i due club potrebbero favorire l'affare. Il canadese, classe 2000, piace da tempo al Diavolo e non sarebbe da escludere neanche un approccio a gennaio (anche Mehdi Taremi del Porto, in tal caso, resta in lista).