Calciomercato Milan – Attaccante, Taremi è un’idea per gennaio

Taremi è dunque rimasto al Porto, ha iniziato la stagione con Sérgio Conceição ma non rinnoverà il contratto con i lusitani, in scadenza il 30 giugno 2024. I portoghesi, in piena corsa per approdare agli ottavi di Champions League, difficilmente lo libereranno a gennaio.

Sul bomber del Porto anche l'Inter: quale maglia indosserà? — Così dovesse essere, il Milan si farebbe trovare pronto. Contatti tra le parti, infatti, ci sono ancora. Su Taremi, ad ogni modo, c'è anche l'Inter: per il giocatore sponda rossonera o nerazzurra di Milano non farebbe differenza, come testimoniato da Rahman Rezaei, ex difensore in Serie A e oggi vice C.T. dell'Iran. Difensore, il Milan lotta per prendere l'erede di Kjaer >>>

