Napoli-Milan, le scelte di Pioli: Krunic in mezzo, Brahim Diaz a destra

Peppe Di Stefano, in collegamneto a SkySport24 da Milanello, ha dato le ultime sulla probabile formazione del Milan per il match di domenica contro il Napoli .

Napoli-Milan, Krunic 'falso' trequartista?

Probabile il ritorno della difesa a 4, con Calabria a destra, Theo Hernandez a sinistra, mentre in mezzo ci sarà sicuramente Tomori e uno tra Kjaer e Thiaw. Spazio a Tonali e Bennacer in mezzo al campo. Sulla trequarti, alle spalle del solito Giroud, ci saranno Leao a sinistra, Krunic in mezzo, mentre a destra sono in ballottaggio Diaz e Saelemaekers, con lo spagnolo favorito per una maglia da titolare. Stefano Pioli, quindi mescola le carte per la partita contro il Napoli: potrebbe tornare alla strategia dello scorso anno, con un centrocampista nel ruolo di trequartista. Senza Kessié questo ruolo lo potrebbe prendere proprio Krunic.