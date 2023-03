Calciomercato Milan – Pobega poco utilizzato: torna a Torino?

Tommaso Pobega, in questo periodo, non sta trovando molto spazio al Milan: il centrocampista potrebbe tornare al Torino

Il Milan , nella prossima sessione di calciomercato, potrebbe cambiare faccia: i rossoneri potrebbero andare alla ricerca dei giocatori in grado di rinforzare la rosa. Inoltre, la dirigenza formata da Maldini e Massara , dovrà pensare ai riscatti dei prestiti in scadenza e anche alle eventuali cessioni. Tommaso Pobega , che sta vedendo poco il campo, potrebbe partire in estate. Ecco le ultime.

Calciomercato Milan, Pobega di ritorno a Torino?

Secondo quanto riportato da calciomercato.com in casa Torino si sognerebbe il ritorno di Tommaso Pobega. Il centrocampista era stato uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione e in questa seconda parte di stagione sta faticando a trovare spazio nel Milan, motivo per cui Davide Vagnati potrebbe provare a imbastire un nuova trattativa in estate. I granata avrebbero provato a prendere Pobega nell'ultima sessione estiva di calciomercato.