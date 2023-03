Milan, Florenzi: “Contro il Napoli serve la stessa partita di San Siro”

Sulla stagione del Milan: "La verità è che ci si scorda di quello che si è fatto. Questa è la nostra foto. Dobbiamo pensare ai prossimi due mesi: arrivare in Champions nel prossimo anno e i quarti europei. Dobbiamo pensare partita dopo partita. Prima il Napoli e poi l'Empoli. Il campionato porta alla Champions. Gli avversari hanno dato il massimo contro di noi, ma siamo sempre noi a decidere la partita in base a come stiamo. Abbiamo avuto questi due stop che non ci volevano (Salernitana e Udinese n.d.r.). Possiamo comunque giocarcela. Per me cambia arrivare secondo o quarto".