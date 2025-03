Napoli-Milan, Joao Felix insidia Rafa Leao. Ma dietro la punta ...

In mediana, davanti alla difesa, spazio a Warren Bondo e non a Youssouf Fofana come partner di Tijjani Reijnders, mentre lo squalificato Yunus Musah sarà rimpiazzato dal rientrante Ruben Loftus-Cheek. L'inglese ex Chelsea potrebbe quindi ritrovare quella posizione di 'trequartista tattico' alle spalle dell'attaccante centrale che aveva ricoperto, con successo, nell'ultimo Milan di Stefano Pioli nella scorsa stagione.